Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:16, 20 марта 2026Россия

У названного в Госдуме похотливым самцом «Отца-героя» появился 33-й ребенок

Никита Абрамов

Фото: Sarah La Croix / Shutterstock / Fotodom

У главы Колтушского городского поселения Эдуарда Чирко родился 33-й ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Всего в семье чиновника 14 дочерей и 19 сыновей. Отмечается, что только один из них приемный. Двое детей появились при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения. При этом дети у Чирко от разных женщин.

Уточняется, что в мае 2025 года чиновнику присвоили звание «Отец-герой».

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что поведение Чирко — это не про отцовство, а про блуд. Кроме того, спикер назвала это ударом по институту семьи. «Я сомневаюсь, что этот "герой" воспитывает 31 ребенка, одинаковое внимание им уделяет», — отметила депутат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok