У названного в Госдуме похотливым самцом «Отца-героя» появился 33-й ребенок

У главы Колтушского городского поселения Чирко родился 33-й ребенок

У главы Колтушского городского поселения Эдуарда Чирко родился 33-й ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Всего в семье чиновника 14 дочерей и 19 сыновей. Отмечается, что только один из них приемный. Двое детей появились при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения. При этом дети у Чирко от разных женщин.

Уточняется, что в мае 2025 года чиновнику присвоили звание «Отец-герой».

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что поведение Чирко — это не про отцовство, а про блуд. Кроме того, спикер назвала это ударом по институту семьи. «Я сомневаюсь, что этот "герой" воспитывает 31 ребенка, одинаковое внимание им уделяет», — отметила депутат.