15:08, 20 марта 2026Мир

В Абу-Даби арестовали более 100 человек за распространение фейков

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: hamdi bendali / Shutterstock / Fotodom

В Абу-Даби арестовали 109 человек за съемку и распространение фейков на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети X.

«Полиция Абу-Даби объявила об аресте 109 человек различных национальностей, которые снимали на видео места и события и распространяли ложную информацию через социальные сети во время текущих событий. Эти действия могли подорвать общественное мнение и привести к распространению слухов среди населения», — говорится в заявлении.

Полиция сообщила, что приняла необходимые меры, а также призвала общественность обращаться к официальным источникам для получения информации и воздерживаться от съемок и публикации видео происходящего в регионе.

Ранее иранские военнослужащие нанесли удары по целям в Западном Иерусалиме, Хайфе и по авиабазе США в Объединенных Арабских Эмиратах.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

