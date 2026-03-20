Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:02, 20 марта 2026Наука и техника

В Crimson Desert заметили толстых котов

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «Crimson Desert»

Экшн с открытым миром Crimson Desert, который вышел 20 марта, получил большое количество различных моделей котов. На особенность игры обратил внимание портал Rock Paper Shotgun.

Обозреватель отметил, что новая игра перенасыщена механиками, лишь некоторые из которых действительно хорошо проработаны. К таким он отнес взаимодействие с уличными котами.

На континенте Пайвел встречаются уличные коты различных размеров, которых можно гладить и брать на руки. Пользователи отметили разнообразие моделей в Crimson Desert. Игрок может встретить худых и толстых животных.

Материалы по теме:
Топ-25 самых ожидаемых игр 2026 года: на ПК, PlayStation и Xbox
Топ-25 самых ожидаемых игр 2026 года:на ПК, PlayStation и Xbox
18 ноября 2025
Лучшие игры 2025 года: топ-25 главных игр для ПК, PlayStation и Xbox
Лучшие игры 2025 года:топ-25 главных игр для ПК, PlayStation и Xbox
19 декабря 2025

Проект южнокорейской студии Pearl Abyss вышел на большинстве популярных платформ. Одиночный экшн позволяет играть за наемника Клиффа Макдаффа, возглавляющего отряд «Серые гривы». В день релиза оценка игры на Metacritic составила 78 баллов. Обозреватели критиковали, в частности, недостаточную глубину сюжета и неинтересные побочные квесты.

В феврале издание TechSpot назвало Crimson Desert одной из самых ожидаемых игр 2026 года. Также в список включили 007: First Light, Replaced, Warhammer 40K: Dawn of War 4 и GTA VI.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

    В Госдуме объяснили законопроект о защите россиян за границей с помощью армии

    В Crimson Desert заметили толстых котов

    Голикова предупредила об угрозе эпидемии

    Российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками»

    В России резко подешевели новые отечественные электромобили

    Умерла жена Олега Басилашвили

    Немецкий дипломат сбил курьера в российском городе и скрылся с места ДТП

    Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok