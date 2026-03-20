В Crimson Desert заметили толстых котов

В новой игре с открытым миром Crimson Desert заметили толстых котов

Экшн с открытым миром Crimson Desert, который вышел 20 марта, получил большое количество различных моделей котов. На особенность игры обратил внимание портал Rock Paper Shotgun.

Обозреватель отметил, что новая игра перенасыщена механиками, лишь некоторые из которых действительно хорошо проработаны. К таким он отнес взаимодействие с уличными котами.

На континенте Пайвел встречаются уличные коты различных размеров, которых можно гладить и брать на руки. Пользователи отметили разнообразие моделей в Crimson Desert. Игрок может встретить худых и толстых животных.

Проект южнокорейской студии Pearl Abyss вышел на большинстве популярных платформ. Одиночный экшн позволяет играть за наемника Клиффа Макдаффа, возглавляющего отряд «Серые гривы». В день релиза оценка игры на Metacritic составила 78 баллов. Обозреватели критиковали, в частности, недостаточную глубину сюжета и неинтересные побочные квесты.

В феврале издание TechSpot назвало Crimson Desert одной из самых ожидаемых игр 2026 года. Также в список включили 007: First Light, Replaced, Warhammer 40K: Dawn of War 4 и GTA VI.