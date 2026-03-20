В Госдуме захотели дать Минобороны право на получение вида данных о россиянах

В Госдуму внесли законопроект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

Министерству обороны захотели дать право на получение одного вида данных о россиянах. Речь идет о сведениях из ЗАГС, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы, документ доступен в электронной базе.

Как следует из пояснительной записки, это нужно для оптимизации предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных сил России (ВС РФ), гражданам, уволенным с военной службы, а также членам их семей.

Кроме того, сведения из ЗАГС могут быть использованы оборонным ведомством для ведения воинского учета граждан.

