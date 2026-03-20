Россия
14:43, 20 марта 2026

В Госдуме захотели дать Минобороны право на получение вида данных о россиянах

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Министерству обороны захотели дать право на получение одного вида данных о россиянах. Речь идет о сведениях из ЗАГС, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы, документ доступен в электронной базе.

Как следует из пояснительной записки, это нужно для оптимизации предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных сил России (ВС РФ), гражданам, уволенным с военной службы, а также членам их семей.

Кроме того, сведения из ЗАГС могут быть использованы оборонным ведомством для ведения воинского учета граждан.

Ранее в Минобороны России захотели уточнить список психических расстройств, запрещающих ограниченно годным россиянам службу по контракту в период мобилизации.

    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    Названа причина смерти жены Олега Басилашвили

    Лукашенко дал США совет по конфликту с Ираном

    Названы четыре тихих провокатора возвращения аритмии после лечения

    Строительство дорог в России начали откладывать

    Голливудский фильм российского режиссера получил первые оценки

    В Госдуме захотели дать Минобороны право на получение вида данных о россиянах

    ЕС оказался на грани перехода к краткосрочной помощи Украине

    Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном»

    Врач назвала способ отличить аллергию от ОРВИ в период цветения деревьев

    Все новости
