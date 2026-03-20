09:51, 20 марта 2026Россия

В Крыму обратились к президенту Турции после высказанной позиции по полуострову

Эрдогана пригласили в Крым после высказанной позиции по полуострову
Елена Торубарова
Елена Торубарова
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Handout / Reuters

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласили в Крым после высказанной позиции по полуострову. К главе государства обратился председатель парламента республики Владимир Константинов после отказа Турции признавать российский статус Крыма, передает РИА Новости.

По словам парламентария, Крым готов принять президента Эрдогана, чтобы тот убедился в выборе жителей.

«Вряд ли Эрдоган увидит здесь что-то новое, но, если захочет, пусть приезжает. С другой стороны, думаю, ему не сильно нужно убеждаться в нашем выборе», — обозначил Константинов.

Российский политик также назвал заявления Турции «чистым политиканством», поскольку турецкой стороне известно реальное положение дел.

«Еще с 90-х годов они думали, что крымчане предрасположены к взаимодействию с Турцией, но когда поняли реальное положение дел, их как ветром сдуло. Так тогда еще санкций не было. Даже такой простой вопрос, как помощь в строительстве Соборной мечети, был решен только при поддержке президента России», — заключил Константинов.

Ранее МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал эту позицию провокационной.

