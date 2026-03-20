11:09, 20 марта 2026Мир

В КСИР сообщили о гибели представителя

В КСИР сообщили о гибели генерала Али Мохаммада Наини
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mehr News Agency

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини погиб в пятницу в результате авиаударов. Об этом сообщает агентство IRNA, со ссылкой на КСИР.

Наини прослужил более четырех десятилетий, занимаясь вопросами пропаганды во время ирано-иракской войны, документированием событий «священной обороны», а также был официальным представителем КСИР в последние два года. В КСИР назвали погибшего «храбрым и усердным командиром», чья служба оставила «яркий и неизгладимый след» в истории борьбы и самопожертвования.

Ранее CNN сообщил, что Израиль считает, что расправы над высшим руководством Ирана «сеют хаос» во власти Исламской Республики. Уточнялось, что Израиль рассчитывает на разлад в иранском руководстве после расправы над Али Лариджани.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан между тем пообещал суровую месть за расправу над Лариджани.

