19:23, 20 марта 2026Бывший СССР

В МИД обвинили Украину в нелегальной торговле оружием

Захарова: Киев подпитывает мировой рынок нелегальной торговли оружием
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Украина подпитывает международный рынок нелегальной торговли оружием и технологиями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киев серьезным образом подпитывает общемировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями. В этом ряду — снабжение продукцией военного назначения латиноамериканских наркокартелей, обучение террористов в Африке», — заявила дипломат.

Она добавила, что это является результатом попустительства спонсоров Украины из числа стран Запада, что превратило республику в фактор подрыва региональной и глобальной безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о БПЛА с США при готовности президента Дональда Трампа. По его словам, соглашение предусматривает продажу Украиной различных типов БПЛА США в обмен на обмен технологиями и опытом.

