Пентагон признал массовую неисправность БМП Bradley в Европе

В 2023 году американские военные отчитались об исправности 117 БМП Bradley в Европе, однако на самом деле ни одна из них не была исправна. Об этом со ссылкой на отчет Пентагона сообщает РИА Новости.

Для того, чтобы скрыть факт массовой неисправности, Пентагон в срочном порядке изъял 97 БМП из стратегического резерва. Также были выделены 10,1 миллиона долларов на восстановление 107 машин, однако взявшая на себя обязательства по ремонтным работам компания KBR не нашла механиков с подходящим опытом.

Из-за задержек KBR была отстранена от работ в мае 2024 года. По состоянию на июль 2025 года в рабочее состояние были приведены лишь 51 БМП. В американском ведомстве признали, что одной из причин неудачного инцидента стала помощь Украине — обслуживающий технику персонал и ремонтные ресурсы были переброшены на нужды украинской армии.

Ранее аппарат генерального инспектора Агентства США по международному развитию обнаружил нарушения при выделении Киеву 26 миллиардов прямой бюджетной поддержки. Подрядчики USAID, нанятые для контроля за этими средствами, не предоставляли отчеты вовремя или игнорировали эту обязанность.