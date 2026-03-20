В России продлили ограничения на полеты через Иран и Израиль

Росавиация продлила ограничения на полеты российских самолетов через воздушное пространство Ирана и Израиля. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Соответствующие указания действуют до 23:59 по московскому времени 27 марта. Авиакомпаниям рекомендовали использовать обходные маршруты при полетах в страны Персидского залива.

Ранее стало известно, что из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вывезли всех организованных российских туристов. Процесс занял 2,5 недели. Известно, что мировой туризм начал терять из-за конфликта на Ближнем Востоке по 600 миллионов долларов в день. Кроме того, траты путешественников в регионе снизились на сотни миллионов долларов.