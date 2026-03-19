22:13, 19 марта 2026Мир

В США объяснили публикацию видео ударов по Ирану с кадрами из игры

Профессор Стал: США хотят выставить атаки на Иран в выгодном для себя свете
Американские власти совершают попытки выставить свои удары по Ирану в выгодном свете. Делается это, в том числе, и с применением подборок видеозаписей атак по иранским объектам с роликами из компьютерных игр и мемов, заявил в интервью Financial Times (FT) профессор коммуникационных исследований Университета Джорджии Роджер Стал.

Цель администрации США заключается в привлечении внимания избирательной базы движения Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой» — прим. «Ленты.ру»). Таким образом, сторонников лидера страны Дональда Трампа пытаются обаять «захватывающей и легко усваиваемой версией этого конфликта», отметил эксперт. Она все чаще апеллирует к базовым инстинктам любителей компьютерный игр, которые считают, что война — всего лишь «набор однострочных фраз из Голливуда».

Впрочем, официальные лица Белого дома считают, что власти Соединенных Штатов не пытаются свести боевые действия к игре. Издание приводит слова заместителя пресс-секретаря администрации Анны Келли, которая заявила, что традиционные СМИ в Америке призывают власти извиниться за «подчеркивание невероятного успеха армии США». В ответ на это она сказала, что администрация продолжит показывать примеры уничтожения целей в Иране, делая это в режиме реального времени.

Ранее Белый дом сопроводил видео ударов США по Ирану кадрами из игры Call of Duty: Modern Warfare III. Пост вызвал волну негодования у интернет-пользователей, которые раскритиковали подобную попытку американской администрации показать успехи своей армии вперемежку с фрагментами из популярного шутера.

