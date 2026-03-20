06:21, 20 марта 2026Мир

В США пришли в ужас из-за «катастрофического» шага Израиля против Ирана

Миршаймер: Удары Израиля по Ирану приведут к гибели людей по всему миру
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Us Army / Global Look Press

Удары Израиля по месторождению Южный Парс в Иране и ответные атаки Тегерана привели США в ужас, после чего американский президент Дональд Трамп пригрозил Тель-Авиву. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Израильтяне атаковали месторождение природного газа в Иране, а затем иранцы нанесли ответный удар и цена барреля нефти выросла примерно до 115 долларов. Это катастрофа для США и для мировой экономики. Повысится не только цена на бензин и нефть, но и цена на продукты питания. Это вызовет масштабную инфляцию, которая замедлит экономический рост и приведет к гибели множества людей по всему миру», — сообщил он.

По его словам, для Трампа война с Ираном будет последней, так как после этого он не рискнет развязывать новый конфликт. Профессор отметил, что в руках иранцев «большинство козырей» — Тегеран может нанести огромный ущерб мировой экономике, а США не способны это предотвратить. «Сейчас мы находимся в опасном положении. Но по мере продвижения вперед ситуация только ухудшается», — заключил Миршаймер.

Ранее Трамп запретил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху атаковать нефтяные и газовые объекты в ходе операции против Ирана. «Я сказал ему, чтобы он не делал этого. И он сказал, что не будет этого делать», — заявил американский лидер.

