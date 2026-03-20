В США рассказали о преподнесенном Ираном сюрпризе

Аналитик Джонсон: У Ирана оказалось больше ракет, чем считали в США

У Ирана оказалось намного больше ракет, чем считали в США. О преподнесенном Тегераном сюрпризе рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Конечно, они — [президент США Дональд] Трамп и израильтяне — попались. Думаю, они многого не учли, когда начинали этот конфликт. Я утверждаю, основываясь на видеозаписях подземных ракетных баз в Иране, что у Ирана больше баллистических ракет, чем предполагалось», — сказал он.

По его словам, это происходит на фоне фактического исчерпания своего ресурсы двумя важнейшими системами вооружения Запада против баллистических ракет — THAAD и Patriot. «Их больше нет», — добавил эксперт.

Ранее Джонсон заявил, что ни США, ни Израиль больше не способны сбивать иранские ракеты. «Иран вывел из строя американские радары на территории Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Иордании. Поэтому Израиль сейчас фактически ослеп», — сообщил он.