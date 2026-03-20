05:33, 20 марта 2026Интернет и СМИ

В США сделали прогноз о конфликте с Россией после операции в Иране

Марина Совина
Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Операция США против Ирана вскрыла неудовлетворительный уровень боеспособности Вашингтона и подчеркнула уязвимость американских Вооруженных сил (ВС) в потенциальном конфликте с Россией и Китаем. Об этом сообщает журнал The National Interest (TNI).

«Операция "Эпическая ярость" выявила недостатки в боевой готовности армии США. (...) Закрытие Ираном Ормузского пролива потребовало развертывания дополнительных ресурсов в регионе, включая самолеты раннего предупреждения и экспедиционный корпус морской пехоты. Вот как выглядят продолжительные операции. И вот к чему должна стремиться армия в конфликте с Китаем или Россией», — говорится в материале.

Как утверждается в статье, о проблемах высказались и в военном руководстве США. Так, журнал цитирует заместителя министра армии США Майкла Обадала, признавшего проблемы с авиационными и наземными системами вооружения. «Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне», — заявил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что у Ирана оказалось намного больше ракет, чем считали в США. По его мнению, Штаты и Израиль многого не учли, развязав конфликт.

