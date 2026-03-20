В США сообщили об ускоренной отправке военных на Ближний Восток

NBC: США ускоряют отправку военных на Ближний Восток

США ускоряют отправку матросов и морских пехотинцев в регион Ближнего Востока из-за операции против Ирана. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, 2,2 тысячи морпехов направятся в регион из Сан-Диего «раньше, чем было запланировано» — в ближайшие дни. Ожидается, что военнослужащие отправятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer.

Как отмечает CNN, для проведения операции могут понадобиться два еще корабля данного типа, «что означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков».

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч своих военнослужащих, чтобы усилить операцию на Ближнем Востоке. Отправка войск может предоставить главе Белого дома дополнительные возможности при рассмотрении вопроса о расширении американо-израильской операции, так как она идет уже третью неделю, писало агентство Reuters.