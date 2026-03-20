Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:22, 20 марта 2026

В США сообщили об ускоренной отправке военных на Ближний Восток

NBC: США ускоряют отправку военных на Ближний Восток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Joint Staff / Globallookpress.com

США ускоряют отправку матросов и морских пехотинцев в регион Ближнего Востока из-за операции против Ирана. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, 2,2 тысячи морпехов направятся в регион из Сан-Диего «раньше, чем было запланировано» — в ближайшие дни. Ожидается, что военнослужащие отправятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer.

Как отмечает CNN, для проведения операции могут понадобиться два еще корабля данного типа, «что означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков».

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч своих военнослужащих, чтобы усилить операцию на Ближнем Востоке. Отправка войск может предоставить главе Белого дома дополнительные возможности при рассмотрении вопроса о расширении американо-израильской операции, так как она идет уже третью неделю, писало агентство Reuters.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok