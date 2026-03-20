Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 20 марта 2026Экономика

В ЦБ оценили влияние войны на Ближнем Востоке на экономику России

Набиуллина: Влияние войны на Ближнем Востоке на РФ зависит от продолжительности
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Влияние войны на Ближнем Востоке на экономику России будет зависеть от продолжительности конфликта. Так последствия боевых действий в Персидском заливе оценила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, трансляцию ведет Telegram-канал регулятора.

По мнению главы Центробанка, конфликт с участием Ирана, США и Израиля определенно влияет на мировые рынки.

«Ситуация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков сырьевых товаров, итоговых эффект для российской экономике будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий», — подчеркнула она.

В целом военные действия и перекрытие Ормузского пролива может поддержать российские доходы от экспорта и национальную валюту, однако в долгосрочной перспективе могут стать проинфляционным фактором, добавила Набиуллина.

На фоне постепенного ослабления инфляционного давления руководство регулятора решило продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По итогам мартовского заседания ЦБ понизил ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — с 15,5 до 15 процентов годовых. Таким образом, планка опустилась до минимума с 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok