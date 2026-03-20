В ЦБ оценили влияние войны на Ближнем Востоке на экономику России

Набиуллина: Влияние войны на Ближнем Востоке на РФ зависит от продолжительности

Влияние войны на Ближнем Востоке на экономику России будет зависеть от продолжительности конфликта. Так последствия боевых действий в Персидском заливе оценила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, трансляцию ведет Telegram-канал регулятора.

По мнению главы Центробанка, конфликт с участием Ирана, США и Израиля определенно влияет на мировые рынки.

«Ситуация на Ближнем Востоке существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков сырьевых товаров, итоговых эффект для российской экономике будет зависеть от продолжительности и масштаба этих геополитических событий», — подчеркнула она.

В целом военные действия и перекрытие Ормузского пролива может поддержать российские доходы от экспорта и национальную валюту, однако в долгосрочной перспективе могут стать проинфляционным фактором, добавила Набиуллина.

На фоне постепенного ослабления инфляционного давления руководство регулятора решило продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). По итогам мартовского заседания ЦБ понизил ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов — с 15,5 до 15 процентов годовых. Таким образом, планка опустилась до минимума с 2023 года.

