Валюта страны БРИКС упала до нового минимума

Индийская рупия ослабла, достигнув нового минимума. Об этом сообщило Bloomberg.
По его данным, курс этой валюты опустился до 93,28 рупии за доллар. Причиной этого стал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и перспективы его влияния на индийскую экономику.
По мнению валютного стратега MUFG Bank Майкла Вана, валюта этой страны БРИКС выглядит довольно уязвимой, и аналитики прогнозируют ее дальнейшее падение до 95 рупий за доллар, если американо-иранская война затянется, а Ормузский пролив останется перекрытым.
Агентство напомнило, что еще до нападения США на Иран индийский регулятор в течение нескольких месяцев вмешивался, чтобы стабилизировать рупию, поскольку высокие пошлины Вашингтона спровоцировали рекордный отток капитала с местного фондового рынка.
Ранее сообщалось, что Россия сформировала значительные запасы рупий, однако пока не нашла способа эффективно вложить эти средства в индийскую экономику.
По итогам 2025 года рупию назвали худшей валютой Азии, которая рискует пострадать еще сильнее, если Нью-Дели не наладит торговые отношения с США.