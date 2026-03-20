11:33, 20 марта 2026

Внимательность тренера спасла любителю спорта жизнь

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Goami / Shutterstock / Fotodom  

У британца Криса случилась остановка сердца во время занятий в спортзале. О том, как оперативные действия тренера и владельца клуба Робина спасли жизнь мужчине, написало издание Mirror.

По словам Криса, утром 14 июня 2025 года, проснувшись, он почувствовал себя уставшим, однако все равно пошел на работу, а после — на тренировку. Через 45 минут после начала занятий мужчина упал. Его тренер быстро распознал признаки остановки сердца у своего подопечного. Робин проверил жизненные показатели Криса и приступил к искусственному дыханию и выполнял эту процедуру в течение 30 минут, пока не приехали врачи.

Когда любителя спорта доставили в больницу для лечения, стало очевидно, что внимательность и быстрые действия тренера спасли ему жизнь. «Если бы я решил в то утро не ходить на работу из-за усталости, это все равно произошло бы. Вряд ли моя девушка смогла бы делать мне искусственное дыхание в течение такого длительного времени. Я действительно чувствую себя счастливчиком», — признался Крис.

Сейчас британец практически восстановился и внес некоторые изменения в образ жизни: бросил курить, употребляет меньше алкоголя и уделяет больше внимания своему питанию. Через месяц после сердечного приступа он снова начал заниматься в тренажерном зале.

Ранее эндокринолог Тамила Агаева объяснила, почему молодые люди во всем мире все чаще болеют диабетом. Одной из главных причин она назвала несбалансированное питание.

