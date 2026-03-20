Возвращение в Россию участницы аферы на миллиард рублей попало на видео

Турция депортировала в Россию женщину, обвиняемую в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой «Финико». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала видео.

На кадрах видна женщина в аэропорту Стамбула в сопровождении двух силовиков в масках.

Россиянка была объявлена в розыск по каналам Интерпола. Турецкие власти передали ее России. Она, по данным МВД, с 2019-го по 2021 год была представителем интернет-проекта Finiko. Пострадавшими признаны 7700 человек, ущерб превысил 1 миллиард рублей.

В конце 2025 года Дубай депортировал в Россию основателя пирамиды Finiko.