Силовые структуры
17:32, 20 марта 2026Силовые структуры

Возвращение в Россию участницы аферы на миллиард рублей попало на видео

Волк: Турция выдала РФ сотрудницу Finiko, обвиняемую в ущербе на 1 млрд. рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Турция депортировала в Россию женщину, обвиняемую в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой «Финико». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала видео.

На кадрах видна женщина в аэропорту Стамбула в сопровождении двух силовиков в масках.

Россиянка была объявлена в розыск по каналам Интерпола. Турецкие власти передали ее России. Она, по данным МВД, с 2019-го по 2021 год была представителем интернет-проекта Finiko. Пострадавшими признаны 7700 человек, ущерб превысил 1 миллиард рублей.

В конце 2025 года Дубай депортировал в Россию основателя пирамиды Finiko.

    Последние новости

    Умер легендарный актер Чак Норрис

    ВСУ атаковали город в Подмосковье

    Президента Паралимпийского комитета России переизбрали

    Появилось видео с места крушения самолета под Москвой

    Пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета со 166 пассажирами

    Трамп разозлился на НАТО

    В российском городе отменили концерт комика Щербакова

    Раскрыта судьба поставившего ружья «Выжигатель» генерала Росгвардии

    Возвращение в Россию участницы аферы на миллиард рублей попало на видео

    Зеленский захотел доступ к мессенджеру MAX

    Все новости
