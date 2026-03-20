Врач назвала отвращение к одному продукту признаком рака желудка

Эндокринолог Янг назвала отвращение к мясу признаком рака желудка
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что отвращение к одному продукту может быть признаком рака желудка. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

По словам Янг, на ранних стадиях рак желудка обычно протекает бессимптомно или с легким недомоганием. Заподозрить заболевание можно, если у человека появилось отвращение к мясу и белковой пище в целом, пояснила она.

Другими симптомами этого заболевания специалистка назвала чувство тяжести в верхней части живота после еды, быстрое насыщение, тошноту, изжогу, потерю веса без причины и общую слабость. Врач также добавила, что гастроскопия помогает выявить рак желудка на ранней стадии гораздо эффективнее, чем анализ на онкомаркеры.

Ранее гастроэнтеролог Ангада Дхиллон рассказал, как снизить риск развития рака кишечника. С этой целью он посоветовал включить в рацион больше клетчатки.

