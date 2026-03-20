Врач развеял миф о «золотом стандарте» сна

Сомнолог Якупов: Универсальной для всех людей нормы сна не существует

Универсальной нормы сна для всех людей не существует, заявил врач-сомнолог, профессор, руководитель федерального исследования Sleep Study Эдуард Якупов. Миф о «золотом стандарте» ночного отдыха он развеял в разговоре с «Лентой.ру».

«Традиционно считается, что "золотой стандарт" сна — это восемь часов. Именно эту цифру чаще всего называют врачи и исследователи. Однако на практике все оказывается сложнее: одни люди уверяют, что прекрасно высыпаются за пять-шесть часов, тогда как другим требуется девять и более часов сна», — рассказал Якупов.

По словам специалиста, потребность в сне также меняется в течение жизни. Например, новорожденные дети спят большую часть суток — до 16-18 часов. Уже через несколько месяцев этот показатель постепенно сокращается. Дети дошкольного возраста обычно нуждаются в 9-11 часах сна, а младшие школьники — не менее чем в восьми.

Для взрослого человека, как отметил врач, усредненная физиологическая норма сна действительно составляет около восьми часов. Но важно понимать, что это статистический показатель. На самом деле это количество зависит от генетики, образа жизни особенностей нервной системы.

Ранее сомнолог Александр Калинкин рассказал о неожиданной причине возникновения храпа. Он утверждает, что к этой проблеме приводит изжога, поскольку она раздражает верхние дыхательные пути.