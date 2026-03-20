09:34, 20 марта 2026

Вылечившаяся от рака ануса женщина столкнулась с тяжелым осложнением при сексе

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Жительница Ирландии Триш Проссер, вылечившаяся от рака заднего прохода, столкнулась с тяжелым осложнением в сексе. Ее историю опубликовало «Би-би-си».

Диагноз женщине поставили в 2020 году, в начале пандемии коронавируса. Она ощущала себя одинокой, поскольку стеснялась говорить о болезни. «Внешне я выглядела нормально, так как у меня не выпадали волосы, но внутри я чувствовала себя ужасно, будто разваливаюсь на части. Худшим симптомом была усталость. У меня также был зуд в области ануса, но не было никаких изменений в работе кишечника», — вспоминает ирландка.

После лучевой терапии органов малого таза у Проссер развился радиационно-индуцированный стеноз влагалища — внутри вагины разрослась рубцовая ткань, и ее внутренние стенки слиплись. «Влагалище слиплось, и нужно было снова открыть его, а это нужно было делать с помощью расширителя или интимной близости, но при сексе я испытывала страшные боли. У меня был сильный любящий партнер, который был терпелив и помог мне пережить этот этап», — рассказала она.

Несмотря на успешное использование расширителя, спустя шесть лет после окончания лечения женщина все еще испытывает боли — рубцы остались не только во влагалище, но на кишечнике, вульве, шейке матки.

Ранее сообщалось, что у 31-летней жительницы Великобритании Тиа Дойл позеленело молоко из-за редкой смертельно опасной болезни. Женщина долгое время чувствовала недомогание, но определить причину смогли лишь тогда, когда она потеряла сознание.

