Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:07, 20 марта 2026

Выпуск боеприпасов в России увеличили в 22 раза

Гутенев: Выпуск средств поражения в России увеличили в 22 раза
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России с 2022 года более чем в 22 раза увеличили выпуск боеприпасов и других средств поражения. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с «Красной звездой».

По его словам, принятые в 2022 году меры по повышению рентабельности производства показали свою эффективность. «ОПК не просто адаптировался к новым условиям, а перешел к кратному наращиванию выпуска продукции. За четыре года увеличилось производство особо востребованных единиц», — сказал Гутенев.

Он отметил, что выпуск бронетанкового вооружения нарастили в 2,2 раза, а производство легкобронированной техники увеличилось в 3,7 раза. Кроме того, в 4,6 раза увеличились объемы выпуска авиатехники.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

В феврале генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что в 2026 году выпуск российских самолетов планируют нарастить более чем на 25 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Чак Норрис. Он был символом крутизны и легендой поп-культуры

    Трамп заявил о возможности завершения конфликта с Ираном «прямо сейчас»

    Отдыхавшего на Бали туриста задержали за прогулку в День тишины

    В России собрались окончательно подвести черту под высокой инфляцией

    Выпуск боеприпасов в России увеличили в 22 раза

    Россиянам раскрыли секрет весеннего равноденствия

    Подозрительных банковских операций в России стало меньше

    «Спартак» оштрафовали по итогам матча с «Зенитом»

    В России отреагировали на обвинения Орбана в адрес Украины

    Трамп объяснил отказ НАТО помочь США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok