Бывший СССР
13:49, 20 марта 2026

Захарова обвинила Зеленского в попытке срыва переговоров по Украине

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет сломать все, что достигнуто на переговорном треке по урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram.

Так дипломат отреагировала на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Они произошли в период с 17 по 19 марта. Уточняется, что украинские беспилотники пытались нанести удары по трем компрессорным станциям.

«Такими методами режим Зеленского надеется не только подорвать позиции России как надежного поставщика и транзитера энергоресурсов, но и удержать украинский кризис в фокусе международного внимания, особенно в контексте стремительно меняющейся геополитической конъюнктуры из-за ситуации на Ближнем Востоке», — объяснила Захарова.

Ранее Кремль обратился к Киеву с призывом из-за ударов по компрессорным станциям. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина должна прекратить энергетический шантаж других стран.

    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    Голливудский фильм российского режиссера получил первые оценки

    В Госдуме захотели дать Минобороны право на получение вида данных о россиянах

    ЕС оказался на грани перехода к краткосрочной помощи Украине

    Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном»

    Врач назвала способ отличить аллергию от ОРВИ в период цветения деревьев

    В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

    Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

    Все новости
