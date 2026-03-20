Захарова: Зеленский хочет сломать все, что достигнуто на переговорном треке

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет сломать все, что достигнуто на переговорном треке по урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram.

Так дипломат отреагировала на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Они произошли в период с 17 по 19 марта. Уточняется, что украинские беспилотники пытались нанести удары по трем компрессорным станциям.

«Такими методами режим Зеленского надеется не только подорвать позиции России как надежного поставщика и транзитера энергоресурсов, но и удержать украинский кризис в фокусе международного внимания, особенно в контексте стремительно меняющейся геополитической конъюнктуры из-за ситуации на Ближнем Востоке», — объяснила Захарова.

Ранее Кремль обратился к Киеву с призывом из-за ударов по компрессорным станциям. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина должна прекратить энергетический шантаж других стран.

