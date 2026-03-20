Бывший СССР
16:29, 20 марта 2026

Зеленский прокомментировал кончину украинского патриарха-раскольника

Зеленский выразил соболезнования в связи с кончиной патриарха ПЦУ Филарета
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Смерть почетного патриарха раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета является большой потерей для украинцев. Так прокомментировал кончину патриарха украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Мои соболезнования ему и всем православным — завершился земной путь Патриарха Филарета. Это большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью», — высказался Зеленский.

О смерти Филарета стало известно 20 марта. В раскольнической церкви Филарета объявили «почетным патриархом».

Стоит отметить, что Русская православная церковь (РПЦ) неоднократно заявляла, что священники раскольнической Православной церкви Украины святотатствуют. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заверил, что они будут страшно наказаны Богом.

