11:46, 20 марта 2026

Женщина похудела на 51 килограмм в 50 лет

Юлия Юткина
Фото: @_lisamaidment

Жительница Великобритании Лиза Мейдмент сбросила лишние килограммы ради детей и поделилась секретами похудения. Ее историей делится Daily Mail.

53-летняя женщина рассказала, что страдала от проблем с лишним весом с детства. Из-за этого она не могла носить модную одежду и не чувствовала себя частью школьной компании. Мейдмент вспоминает, что постоянно ощущала внутреннюю пустоту и пыталась заполнить ее едой.

К 49 годам женщина весила 102 килограмма. При этом она работала консультантом по похудению. Помимо работы, женщина воспитывала двух детей и ухаживала за матерью с деменцией. Осознав свое положение, Мейдмент испугалась стать обузой для детей и села на диету. Благодаря этому в 50 лет она похудела на 51 килограмм.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
То ли большая, то ли малая Медведица Как худеет самая известная толстушка Америки
То ли большая, то ли малая МедведицаКак худеет самая известная толстушка Америки
17 марта 2017

«Я поняла, что годами говорила другим, что они могут изменить свою жизнь, но сама не практиковала то, что проповедовала», — объяснила женщина. Сначала она отказалась от вредных перекусов и стала строго планировать рацион, а затем начала ходить в зал. Несмотря на это, Мейдмент иногда балует себя бокалом вина или шоколадкой.

В декабре 2024 года британка сделала несколько операций по удалению оставшейся после похудения кожи и подтяжке лица. «Сейчас, в 53 года, я выгляжу и чувствую себя гораздо лучше, чем в свои 20 или на каком-либо другом этапе жизни», — призналась она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании по имени Челси дала третий шанс Кембриджской диете и сбросила 44 килограмма за восемь месяцев. Она решила похудеть, чтобы быть для дочери примером для подражания.

