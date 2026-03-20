Женщина похудела на 51 килограмм в 50 лет

Жительница Великобритании похудела на 51 килограмм в 50 лет благодаря диете

Жительница Великобритании Лиза Мейдмент сбросила лишние килограммы ради детей и поделилась секретами похудения. Ее историей делится Daily Mail.

53-летняя женщина рассказала, что страдала от проблем с лишним весом с детства. Из-за этого она не могла носить модную одежду и не чувствовала себя частью школьной компании. Мейдмент вспоминает, что постоянно ощущала внутреннюю пустоту и пыталась заполнить ее едой.

К 49 годам женщина весила 102 килограмма. При этом она работала консультантом по похудению. Помимо работы, женщина воспитывала двух детей и ухаживала за матерью с деменцией. Осознав свое положение, Мейдмент испугалась стать обузой для детей и села на диету. Благодаря этому в 50 лет она похудела на 51 килограмм.

«Я поняла, что годами говорила другим, что они могут изменить свою жизнь, но сама не практиковала то, что проповедовала», — объяснила женщина. Сначала она отказалась от вредных перекусов и стала строго планировать рацион, а затем начала ходить в зал. Несмотря на это, Мейдмент иногда балует себя бокалом вина или шоколадкой.

В декабре 2024 года британка сделала несколько операций по удалению оставшейся после похудения кожи и подтяжке лица. «Сейчас, в 53 года, я выгляжу и чувствую себя гораздо лучше, чем в свои 20 или на каком-либо другом этапе жизни», — призналась она.

