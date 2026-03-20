Женщинам с аллергией на сперму подсказали способы наслаждаться сексом

Биомедик Наталия Барт заявила, что аллергия на сперму является реальным, хоть и редким состоянием. В разговоре с изданием Metropoles она посоветовала женщинам с этой проблемой способы наслаждаться сексом.

Самым очевидным способом, по словам Барт, является использование презервативов во время секса. «Это самый эффективный и быстрый метод. Если сперма не попадает на слизистую оболочку или кожу, реакции не происходит», — пояснила она.

Если по какой-то причине нужно отказаться, то можно прибегнуть к десенсибилизации — медицинской процедуре, направленной на устранение чрезмерного иммунного ответа на тот или иной аллерген. В рамках этого подхода женщине внутрь влагалища вводят разбавленную сперму, чтобы приучить иммунную систему не реагировать на нее. Если же пара собирается зачать ребенка, можно прибегнуть к внутриматочной инсеминации или ЭКО, добавила Барт.

