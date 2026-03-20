03:00, 20 марта 2026

Женщинам с аллергией на сперму подсказали способы наслаждаться сексом

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Биомедик Наталия Барт заявила, что аллергия на сперму является реальным, хоть и редким состоянием. В разговоре с изданием Metropoles она посоветовала женщинам с этой проблемой способы наслаждаться сексом.

Самым очевидным способом, по словам Барт, является использование презервативов во время секса. «Это самый эффективный и быстрый метод. Если сперма не попадает на слизистую оболочку или кожу, реакции не происходит», — пояснила она.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Если по какой-то причине нужно отказаться, то можно прибегнуть к десенсибилизации — медицинской процедуре, направленной на устранение чрезмерного иммунного ответа на тот или иной аллерген. В рамках этого подхода женщине внутрь влагалища вводят разбавленную сперму, чтобы приучить иммунную систему не реагировать на нее. Если же пара собирается зачать ребенка, можно прибегнуть к внутриматочной инсеминации или ЭКО, добавила Барт.

Ранее сексолог Джон Презант рассказал мужчинам, как мастурбировать без вреда для сексуальной жизни. Он предупредил, что если во время самоудовлетворения сильно сжимать пенис, то возникнут трудности при достижении оргазма с партнершей.

    Последние новости

    Трамп сделал странное заявление о конфликте с Ираном

    В Китае рассказали о сокрушительном преимуществе Ирана перед США

    В России назвали причину оставить Зеленского в живых

    Хозяйку похоронного бюро приговорили к 18 годам тюрьмы за хранение трупов вместо кремации

    Женщинам с аллергией на сперму подсказали способы наслаждаться сексом

    На Западе задали неудобный вопрос о Зеленском после провала кредита ЕС

    Власти США предупреждали о провале операции в Иране

    В США решили увековечить Трампа

    Московский манул Тимофей остался без невесты из Польши

    В США сообщили об ускоренной отправке военных на Ближний Восток

    Все новости
