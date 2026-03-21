Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:42, 21 марта 2026

62-летняя звезда сериала «Друзья» рассказала о побочных эффектах от уколов ботокса

Актриса Лиза Кудроу заявила, что инъекции ботокса привели к раздражению глаз
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brianna Bryson / WireImage / Getty Images

Американская актриса Лиза Кудроу рассказала о побочных эффектах от уколов ботокса. Интервью с ней публикует журнал The Hollywood Reporter.

62-летняя звезда сериала «Друзья», исполнившая роль Фиби Буффе, отметила, что впервые сделала указанные инъекции два года назад. Однако она осталась недовольна процедурой, которая в том числе привела к проблемам с глазами.

«Думаю, что из-за него [ботокса] у меня появилось раздражение глаз и этот странный рисунок на лбу, так что в любом случае с ним покончено. Я боюсь, что однажды мне придется выглядеть как моя бабушка, но я рада играть роли пожилых женщин», — заявила звезда.

В сентябре 2025 года косметолог Джоанна Чех раскрыла секрет привлекательности американской актрисы Дженнифер Энистон на красных дорожках.

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok