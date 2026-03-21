Дачникам назвали признаки фейковых растений на маркетплейсах

Дачников призвали не покупать товары с фантастическими изображениями растений

Дачникам следует с настороженностью относиться к реализуемым на маркетплейсах товарам, на карточках которых изображены сгенерированные нейросетью «сказочные» растения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин.

Маркетплейсы перед началом дачного сезона заполонили изображения растений, которых не существует в природе. По словам Калинина, многие иллюстрации нарушают базовые принципы морфологии растений. Так, изображения огромной клубники размером с ладонь или малины, растущей гроздьями, как виноград, противоречат особенностям формирования плодов у этих культур. Ягоды не могут вырасти огромными, поскольку их размер ограничен физиологией растения: его способностью снабжать плод водой, питательными веществами, а также поддерживать тканевую структуру. Если плод увеличивается, он теряет устойчивость, становится водянистым или не формируется вовсе. Таким образом, плод клубники просто не может вырасти чрезмерно большим.

Покупателям, которые сомневаются в достоверности изображения, Калинин посоветовал искать данные о сорте в научных публикациях, селекционных каталогах или у известных питомников. Особенно подозрительно стоит относиться к объявлениям о продаже «уникальных» семян по низкой цене, добавил он.

