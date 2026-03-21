Единственному призеру ОИ от России дали визу за день до старта международного турнира

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в своем Telegram-канале сообщил, что получил визу за день до старта этапа Кубка мира в Италии.

Спортсмен рассказал, что визу дали на восемь дней. Соревнования должны будут начаться через сутки — 22 марта. «Будем считать, что так и было задумано, чтобы приехать в горы прям под старт. Чтобы организм не успел понять, что он в горах», — заявил Филиппов, добавив, что рассчитывает также получить визу на финал Кубка мира в Швейцарии 4 апреля.

21-22 марта состоится этап Кубка мира в итальянском Валь-Мартелло, 25-29 марта — во французском Пюи-Сен-Венсан. Последний этап Кубка мира пройдет 1-5 апреля в швейцарском Вилар-Сюр-Оллон.

Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года. На соревнованиях в нейтральном статусе Россию представляли 13 атлетов.