06:50, 21 марта 2026Мир

Эксперт оценил способность Ирана защищаться от атак США и Израиля

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Информация о сбитом иранскими силами противовоздушной обороны (ПВО) американском истребителе F-35 свидетельствует о том, что Тегеран сохраняет способность к защите и нанесению ответных ударов в условиях атак со стороны США и Израиля. Такое мнение высказал директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Чжу Юнбяо, сообщает газета Global Times.

По словам эксперта, системы противовоздушной обороны Ирана действительно понесли значительный урон от ударов США и Израиля, однако в ходе боевых действий благодаря усилиям по оказанию сопротивления их возможности в определенных зонах были частично восстановлены и даже модернизированы.

Чжу Юнбяо подчеркнул, что это доказывает: Иран «не лишен возможности наносить ответные удары и защищаться». Он также отметил, что, поскольку Израиль продолжает втягивать США глубже в конфликт, а Иран оказывает «яростное и длительное сопротивление», вероятность развертывания американских сухопутных войск становится все более высокой.

При этом эксперт предупредил, что любое решение о вводе сухопутных сил резко повысит риск затяжного конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран. «Я думаю, мы победили в войне с Ираном. Я не хочу объявлять перемирие. Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — отметил американский лидер.

    Последние новости

    «Что происходит с русским миром?» Толпа напала на прихожан синагоги в центре Москвы. Драку связали с войной в Иране

    Билан раскрыл причину отсутствия новых песен

    США назвали пять стран основными государственными угрозами

    Названо возможное место начала наземной операции США против Ирана

    В США высказались о сроках конфликта с Ираном

    В России рассказали о прощании Зеленского с Донбассом

    Врач предупредила о влиянии стресса и скачков давления на зрение

    Эксперт оценил способность Ирана защищаться от атак США и Израиля

    Назван единственный способ образумить Украину на переговорах

    В Киеве прокомментировали применение «сыворотки правды» против украинского инкассатора

    Все новости
