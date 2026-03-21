Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:48, 21 марта 2026

Гол «Спартака» лишил россиянина выигрыша в 4 миллиона рублей

Игрок проиграл миллион рублей, сделав ставку на ничью в матче Кубка России
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Кристофер Ву «Спартак». Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клиент букмекерской компании проиграл миллион рублей, сделав ставку на ничью в дерби между московскими «Спартаком» и «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин сделал ставку на ничью в основное время с коэффициентом 4,00, что лишило его выигрыша в четыре миллиона рублей. Матч завершился победой «Спартака», единственный гол на 57‑й минуте забил форвард Кристофер Ву.

По сумме двух встреч «Динамо» прошло в финал Пути РПЛ, а «Спартак» переместился в Путь регионов.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 12,3 миллиона рублей, собрав экспресс из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Он поставил 1,8 миллиона рублей с коэффициентом 6,87.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok