Гол «Спартака» лишил россиянина выигрыша в 4 миллиона рублей

Игрок проиграл миллион рублей, сделав ставку на ничью в матче Кубка России

Клиент букмекерской компании проиграл миллион рублей, сделав ставку на ничью в дерби между московскими «Спартаком» и «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин сделал ставку на ничью в основное время с коэффициентом 4,00, что лишило его выигрыша в четыре миллиона рублей. Матч завершился победой «Спартака», единственный гол на 57‑й минуте забил форвард Кристофер Ву.

По сумме двух встреч «Динамо» прошло в финал Пути РПЛ, а «Спартак» переместился в Путь регионов.

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 12,3 миллиона рублей, собрав экспресс из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Он поставил 1,8 миллиона рублей с коэффициентом 6,87.