К берегам Турции выбросило морской беспилотник американского производства

SavunmaSanayiST: К берегам Турции выбросило морской беспилотник производства США

Морской беспилотник американского производства выбросило к берегам Турции. Об этом сообщает турецкое издание SavunmaSanayiST.

По его информации, аппарат компании Sierra Nevada потерял управление во время выполнения задания и оказался в прибрежной зоне. После обнаружения он был уничтожен в двух морских милях от берега.

Речь идет о морском дроне, предположительно экспериментальной разработке. В материале отмечается, что этот беспилотник мог использоваться Украиной для атак на российские объекты, однако по какой-то причине его прибило к берегам Турции.

В июне 2025 года на пляже в Стамбуле обнаружили украинский дрон. Беспилотник самолетного типа прибило к берегу на пляже Узункум в районе Шиле.