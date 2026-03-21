Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 21 марта 2026

К берегам Турции выбросило морской беспилотник американского производства

Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Морской беспилотник американского производства выбросило к берегам Турции. Об этом сообщает турецкое издание SavunmaSanayiST.

По его информации, аппарат компании Sierra Nevada потерял управление во время выполнения задания и оказался в прибрежной зоне. После обнаружения он был уничтожен в двух морских милях от берега.

Речь идет о морском дроне, предположительно экспериментальной разработке. В материале отмечается, что этот беспилотник мог использоваться Украиной для атак на российские объекты, однако по какой-то причине его прибило к берегам Турции.

В июне 2025 года на пляже в Стамбуле обнаружили украинский дрон. Беспилотник самолетного типа прибило к берегу на пляже Узункум в районе Шиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok