Капитан сборной Марокко отказался от победы в Кубке африканских наций

12:49, 21 марта 2026

Капитан сборной Марокко Хакими отказался от победы в Кубке африканских наций
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими отказался от трофея, врученного по итогам Кубка африканских наций 2025 года. Его слова приводит Аkelicious.

Футболист заявил, что официально отказывается от победы, и выразил надежду, что его товарищи по команде сделают то же самое. Он подчеркнул, что уважает решение Конфедерации африканского футбола (CAF), однако настоящим победителем считает сборную Сенегала. «У нас был шанс выиграть, но мы его упустили. Таков футбол: иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь», — подытожил Хакими.

18 марта CAF лишила сборную Сенегала победы в Кубке африканских наций. Сенегальцев лишили трофея за то, что на 98-й минуте они ушли с поля в знак протеста против пенальти в их ворота. Победителем была названа команда Марокко.

Сборная Сенегала выиграла в финале Кубка африканских наций со счетом 1:0. Марокканцы, в свою очередь, подали апелляцию, которая была удовлетворена.

