Комик Нурлан Сабуров пошутил о выдворении из России

Комик Нурлан Сабуров публично пошутил о выдворении из России и вспомнил про жену

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд на территорию России на 50 лет, публично пошутил о своей выдворении. Шутка коснулась и его жены, передает издание Super.

Речь Сабурова прозвучала во время выступления на торжественном обряде тусау кесер — празднование события, когда ребенок сделал свои первые шаги.

«Будем, надеюсь, видеться чаще. Моя жена передает привет. Слава Богу, она сейчас не с нами здесь — единственная радость, на самом деле, после всей этой ситуации», — заметил комик. Публика отреагировала на его фразу смехом.

Ранее Сабурова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Это объяснили тем, что юморист «покушался на суверенитет Украины», а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам России.