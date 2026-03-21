КСИР заявил об уничтожении израильского F-16 в небе над Ираном

КСИР заявил, что сбил израильский истребитель F-16 в небе над Ираном

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили израильский истребитель F-16 в небе над Ираном. Об этом заявили в пресс-службе КСИР, передает агентство IRNA.

«Третий вражеский истребитель, принадлежащий сионистскому режиму (Израилю — прим. «Ленты.ру»), типа F-16, был сбит в 3:45 утра [3:15 мск] в центральной части Ирана современными системами ПВО КСИР», — говорится в заявлении.

В КСИР отметили, что с момента начала конфликта с США и Израилем иранскими силами ПВО было уничтожено около 200 летательных аппаратов, включая беспилотники, крылатые ракеты, самолеты-заправщики и истребители.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран, и отказался объявлять перемирие. «Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — добавил американский лидер.