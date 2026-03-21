Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 21 марта 2026Мир

КСИР заявил об уничтожении израильского F-16 в небе над Ираном

КСИР заявил, что сбил израильский истребитель F-16 в небе над Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили израильский истребитель F-16 в небе над Ираном. Об этом заявили в пресс-службе КСИР, передает агентство IRNA.

«Третий вражеский истребитель, принадлежащий сионистскому режиму (Израилю — прим. «Ленты.ру»), типа F-16, был сбит в 3:45 утра [3:15 мск] в центральной части Ирана современными системами ПВО КСИР», — говорится в заявлении.

В КСИР отметили, что с момента начала конфликта с США и Израилем иранскими силами ПВО было уничтожено около 200 летательных аппаратов, включая беспилотники, крылатые ракеты, самолеты-заправщики и истребители.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран, и отказался объявлять перемирие. «Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — добавил американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Орбана сравнили силы России и Украины

    Сийярто назвал срок снятия нефтяной блокады Венгрии

    Единственному призеру ОИ от России дали визу за день до старта международного турнира

    Стало известно о жертвах удара ВСУ по российскому региону

    В ударе Ирана по американо-британской базе увидели мощный сигнал

    Мужчина спас бездомного котенка и чуть не лишился жизни

    Мощности армий Ирана и Израиля с США сравнили

    КСИР заявил об уничтожении израильского F-16 в небе над Ираном

    В МИД России осудили атаку на ядерный объект в Иране

    На Западе удивились изменениям в поведении Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok