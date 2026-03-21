Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:37, 21 марта 2026

Мужчина спас бездомного котенка и чуть не лишился жизни

В Таиланде хозяин автосервиса избил мужчину, который спас бездомного котенка
Никита Савин

Фото: Elianna Gill / Unsplash

В Таиланде мужчина из провинции Самутпракан спас бездомного котенка с проезжей части и чуть не лишился жизни. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в конце января, однако о нем стало известно только в марте, после того, как пострадавший обратился за помощью к общественности. 54-летний Джамрас рассказал, что пошел в продуктовый магазин рядом с автосервисом в районе Бангпхли. Рядом с мастерской он увидел котенка. Так как по дороге часто ездили машины, Джамрас решил отнести котенка в ближайшее заброшенное здание, чтобы он не попал под одну из них. Когда, закончив покупки, таец собирался ехать домой, к нему подошел 30-летний хозяин автосервиса Причу и спросил, куда делся котенок.

Джамрас объяснил. Причу заявил, что это его котенок. Он обвинил Джамраса в краже животного и потребовал вернуть его. Мужчина согласился, но сначала присел отдохнуть около автосервиса. В этот момент к нему подошла девушка Причу и сказала, что котенок ничейный. Пока сбитый с толку Джамрас решал, что делать, из мастерской выскочил Причу с тяжелой палкой и четырежды ударил его по голове.

Мужчина получил перелом челюсти и кровоизлияние в мозг. Он провел в клинике 36 дней, но полностью так и не оправился. У него ухудшилось зрение, развилась ишемия головного мозга, и он почти не может говорить. Семья Джамраса написала заявление в полицию, однако, по их словам, дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В итоге они обратились в правозащитную организацию, чтобы привлечь внимание общественности к случившемуся.

Ранее сообщалось, что в Индии 24-летний мужчина поссорился с братом из-за телефона и жестоко избил его. Спасти молодого человека не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok