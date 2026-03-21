00:46, 21 марта 2026Мир

На Западе назвали серьезные последствия новой выходки Зеленского

Monde: Угрозы Зеленского отправить депутатов на фронт усугубили кризис в Раде
Марина Совина

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского отправить на фронт депутатов Верховной Рады лишь усугубили и без того шаткое положение партии «Слуга народа». Об этом пишет Le Monde.

«Эта фраза, не очень тепло воспринятая многими избранниками, не помогла ослабить напряженность. Некоторые депутаты считают, что их мнением пренебрегают, а также что в последние годы власть использовала их в своих целях», — сказано в статье.

По мнению авторов статьи, к этому добавляется растущая политическая усталость и потеря доверия к Зеленскому. Она подпитывается политическими скандалами последних месяцев.

Другим доказательством напряженности стало заявление замглавы фракции «Слуга народа» Андрея Мотовиловца о том, что более 40 парламентариев рассматривают возможность отказа от своего мандата.

Ранее было высказано мнение, что депутаты Верховной Рады должны взять власть в стране в свои руки и решить задачи, с которыми не может разобраться текущее руководство страны. Один из парламентариев призвал депутатов решить вопросы кадровых перестановок в правительстве Украины, четких сроков службы граждан в Вооруженных силах и насильственной мобилизации.

До этого Владимир Зеленский пригрозил отправить нардепов на фронт, если они не будут голосовать как нужно.

