Азаров: Только серьезные действия ВС России могут образумить Украину

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с ТАСС назвал единственный способ образумить Киев и изменить его подход к мирным переговорам.

«Только серьезные действия со стороны российских вооруженных сил — только это их (власти в Киеве — прим. «Ленты.ру») образумит, больше ничего не образумит», — заявил Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что надеяться на восстание украинского народа против местного правительства — не имеет никакого смысла, потому что люди не восстанут из-за того, что задавлены.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил о том, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине идут практически ежедневно.

Американский лидер также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключать сделку, даже несмотря на то, что «Путин к ней уже готов».