Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:49, 21 марта 2026

Назван единственный способ образумить Украину на переговорах

Азаров: Только серьезные действия ВС России могут образумить Украину
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с ТАСС назвал единственный способ образумить Киев и изменить его подход к мирным переговорам.

«Только серьезные действия со стороны российских вооруженных сил — только это их (власти в Киеве — прим. «Ленты.ру») образумит, больше ничего не образумит», — заявил Азаров.

Экс-премьер подчеркнул, что надеяться на восстание украинского народа против местного правительства — не имеет никакого смысла, потому что люди не восстанут из-за того, что задавлены.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил о том, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине идут практически ежедневно.

Американский лидер также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключать сделку, даже несмотря на то, что «Путин к ней уже готов».

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok