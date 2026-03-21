Петросян и Гуменник выиграли программу на Кубке Первого канала

Петросян и Гуменник выиграли короткую программу на Кубке Первого канала

Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник представили короткую программу в мужском и женском одиночном катании на Кубке Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

У женщин лидерство захватила Аделия Петросян, которая набрала 76,45 балла. Ее ближайшей преследовательницей является Софья Муравьева (70,89 балла).

У мужчин на первом месте после короткой программы расположился Петр Гуменник, набравший 102,30 балла. На второй строчке расположился Владислав Дикиджи (98,64).

Гуменник и Петросян были единственными представителями сборной России в фигурном катании на зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Оба спортсмена заняли шестое место.