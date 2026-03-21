Раскрыта сумма нанесенного Ираном по базам США ущерба

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:16, 21 марта 2026Мир

«Би-би-си»: Иран нанес базам США на Ближнем Востоке ущерб на $800 млн
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sina Drakhshani / Unsplash

Вооруженные силы Ирана за 14 дней войны на Ближнем Востоке причинили военным американским базам ущерб по меньшей мере на сумму 800 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

«Ущерб американским базам в регионе был недооценен (...). Полная сумма станет известна только после поступления дополнительной информации», — говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в России организацией). Отмечается, что Тегеран сосредоточил удары на системах противовоздушной обороны (ПВО) и объектах спутниковой связи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нападение Вашингтона на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его мнению, если бы атаки не было, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она якобы ударила бы по Израилю и всему Ближнему Востоку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok