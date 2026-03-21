Раскрыта сумма нанесенного Ираном по базам США ущерба

«Би-би-си»: Иран нанес базам США на Ближнем Востоке ущерб на $800 млн

Вооруженные силы Ирана за 14 дней войны на Ближнем Востоке причинили военным американским базам ущерб по меньшей мере на сумму 800 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

«Ущерб американским базам в регионе был недооценен (...). Полная сумма станет известна только после поступления дополнительной информации», — говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в России организацией). Отмечается, что Тегеран сосредоточил удары на системах противовоздушной обороны (ПВО) и объектах спутниковой связи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нападение Вашингтона на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его мнению, если бы атаки не было, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она якобы ударила бы по Израилю и всему Ближнему Востоку.