Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:54, 21 марта 2026

Россиян предупредили о приближении еще одной эпидемии

Онищенко: Ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией в России
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Жителей России предупредили о риске еще одной эпидемии, которая может захлестнуть страну. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

Онищенко отметил, что доля россиян с избыточным весом стремительно увеличивается. И даже, несмотря на то, что Россия находится пока не в первой десятке среди стран с данной проблемой, ожирение в стране может стать еще одной эпидемией наравне с диабетом.

По словам академика, помимо ожирения и диабета главными врагами людей являются кардиологические и онкологические заболевания.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что людям с ожирением грозят 13 видов онкологических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok