Россиян предупредили о приближении еще одной эпидемии

Онищенко: Ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией в России

Жителей России предупредили о риске еще одной эпидемии, которая может захлестнуть страну. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

Онищенко отметил, что доля россиян с избыточным весом стремительно увеличивается. И даже, несмотря на то, что Россия находится пока не в первой десятке среди стран с данной проблемой, ожирение в стране может стать еще одной эпидемией наравне с диабетом.

По словам академика, помимо ожирения и диабета главными врагами людей являются кардиологические и онкологические заболевания.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что людям с ожирением грозят 13 видов онкологических заболеваний.