Россиян предупредили о провоцирующем внезапную остановку сердца сочетании с алкоголем

Нарколог Тюрин: Сахар в составе алкогольных коктейлей повышает риск диабета

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин заявил, что алкогольные коктейли с энергетиками могут провоцировать внезапную остановку сердца. О коварстве такого сочетания он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Как отметил врач, в состав классического коктейля входят алкоголь и сладкий сироп, но также во многих из них присутствуют газированная вода и энергетики. По словам нарколога, сахар создает колоссальную нагрузку на поджелудочную железу, что многократно повышает риск развития панкреатита и диабета. Газировка же ускоряет всасывание алкоголя в кровь, из-за чего опьянение наступает мгновенно, но человек его не чувствует из-за тонизирующего действия кофеина.

«Коктейли кажутся обманчиво легким алкогольным напитком. В результате человек может запросто употребить смертельную дозу и при этом не ощущать сонливости и других признаков опьянения. Кроме того, сочетание алкоголя и энергетиков может спровоцировать внезапную остановку сердца у молодых, казалось бы, здоровых людей», — подытожил Тюрин.

Ранее Тюрин назвал время, за которое алкоголь полностью выводится из организма. По его словам, для этого требуется три дня.