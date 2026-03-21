Россиянам назвали неочевидную причину зловонного запаха изо рта

Стоматолог Цыбина: Запах изо рта может быть вызван обезвоживанием и курением

Стоматолог «Скандинавского Центра Здоровья» Екатерина Цыбина назвала неочевидную причину зловонного запаха изо рта. Об этой неприятной проблемы она поговорила с «Лентой.ру».

«Если человек соблюдает все правила гигиены, неприятный запах изо рта может быть вызван сухостью во рту из-за недостатка слюны. Причиной этой проблемы может быть обезвоживание, дыхание через рот или курение», — предупредила врач. Она объяснила, что содержащиеся в сигаретах вещества меняют состав микрофлоры полости рта, из-за чего дыхание становится неприятным.

Цыбина добавила, что сухость во рту может приводить и к более опасным последствиям, чем зловонный запах, так как она приводит к деминерализации зубной эмали. Из-за этого развиваются кариес и воспаление пародонта и слизистых полости рта. Также могут появиться болевые ощущения при каждом приеме пищи, добавила стоматолог.

Другими неочевидными причинами неприятного запаха изо рта специалистка назвала гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, налет на языке и зубной камень.

Ранее стоматолог-хирург Вячеслав Минко рассказал, по каким признакам можно заподозрить проблемы с зубами. Первым тревожным звонком он назвал часто возникающую сухость во рту.

