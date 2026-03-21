08:01, 21 марта 2026

Ряду стран предрекли смерть из-за атаки США на Иран

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что всем странам Персидского залива придется расплачиваться за атаку Соединенных Штатов и Израиля на нефтяное месторождение Ирана. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала.

По его словам, Тегеран всегда предупреждал о последствиях и никогда не блефовал. «Это смертный приговор для нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна — любой страны, сыгравшей роль в этом нападении», — заявил он.

Риттер считает, что иранские власти могут принудить страны Персидского залива к активному противодействию США и Израилю. «Все арабские государства Персидского залива, участвовавшие в этом, заплатят чрезвычайно высокую цену», — подчеркнул американский офицер.

Ранее профессор Грег Саймонс заявил, что наземная операция против Ирана, шансы начала которой велики, обернется катастрофой для президента Дональда Трампа. Он полагает, что США разучились вести боевые действия на континенте.

