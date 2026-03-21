Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:09, 21 марта 2026Мир

США назвали пять стран основными государственными угрозами

Власти США назвали Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан основными угрозами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Правительство США опубликовало ежегодный доклад разведывательного сообщества США об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026).

Согласно нему, основными государственными угрозами являются Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан.

Среди глобальных и транснациональных угроз — ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии, Африка.

Исламабад впервые включен в список значимых ядерных угроз из-за разработки современных ракетных систем, потенциально способных достичь территории США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран. «Я думаю, мы победили в войне с Ираном. Я не хочу объявлять перемирие. Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — отметил американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что происходит с русским миром?» Толпа напала на прихожан синагоги в центре Москвы. Драку связали с войной в Иране

    Билан раскрыл причину отсутствия новых песен

    США назвали пять стран основными государственными угрозами

    Названо возможное место начала наземной операции США против Ирана

    В США высказались о сроках конфликта с Ираном

    В России рассказали о прощании Зеленского с Донбассом

    Врач предупредила о влиянии стресса и скачков давления на зрение

    Эксперт оценил способность Ирана защищаться от атак США и Израиля

    Назван единственный способ образумить Украину на переговорах

    В Киеве прокомментировали применение «сыворотки правды» против украинского инкассатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok