США назвали пять стран основными государственными угрозами

Власти США назвали Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан основными угрозами

Правительство США опубликовало ежегодный доклад разведывательного сообщества США об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026).

Согласно нему, основными государственными угрозами являются Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан.

Среди глобальных и транснациональных угроз — ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии, Африка.

Исламабад впервые включен в список значимых ядерных угроз из-за разработки современных ракетных систем, потенциально способных достичь территории США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран. «Я думаю, мы победили в войне с Ираном. Я не хочу объявлять перемирие. Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — отметил американский лидер.