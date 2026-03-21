03:50, 21 марта 2026

Губернатор Балицкий: В Запорожье почти не осталось мужчин из-за зверств ТЦК
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Евгений Балицкий. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, практически не осталось граждан мужского пола на фоне жестких действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В городе Запорожье мужчин вообще практически нет», — отметил глава региона.

По его словам, в городе «зверствуют ТЦК», нарушаются все человеческие права, включая конституционные и правовые. Балицкий подчеркнул, что сложившаяся ситуация свидетельствует о системных проблемах с соблюдением прав граждан на подконтрольной Киеву территории.

До этого заместитель главного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд заявил, что население Украины сократилось до 20 миллионов человек.

    Последние новости

    «Что происходит с русским миром?» Толпа напала на прихожан синагоги в центре Москвы. Драку связали с войной в Иране

    Стало известно о нехватке мужчин в Запорожье

    Куба отказала посольству США

    Последствия ударов по базе «Виктория» в Багдаде сняли на видео

    Над российскими городами прогремели мощные взрывы

    Прибавку к пенсии в апреле получат не все россияне

    Названо место встречи делегаций США и Украины

    Франция впервые с начала войны с Ираном пропустила бомбардировщики США

    Россиян предупредили о приближении еще одной эпидемии

    Евродепутат назвал ошибку лидеров ЕС по Ирану

    Все новости
