Губернатор Балицкий: В Запорожье почти не осталось мужчин из-за зверств ТЦК

В городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, практически не осталось граждан мужского пола на фоне жестких действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В городе Запорожье мужчин вообще практически нет», — отметил глава региона.

По его словам, в городе «зверствуют ТЦК», нарушаются все человеческие права, включая конституционные и правовые. Балицкий подчеркнул, что сложившаяся ситуация свидетельствует о системных проблемах с соблюдением прав граждан на подконтрольной Киеву территории.

До этого заместитель главного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд заявил, что население Украины сократилось до 20 миллионов человек.