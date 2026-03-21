У разбившегося под Москвой частного самолета изъяли «черный ящик»

ТАСС: «Черный ящик» разбившегося в Кломне частного самолета Alto NG изъяли

У разбившегося в подмосковной Коломне частного самолета Alto NG изъяли «черный ящик». Такие сведение приводит ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Бортовой самописец самолета передан в лабораторию МАК. Предварительно, его можно расшифровать», — подчеркнул источник агентства.

Также Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет расследование авипроисшествия с упавшим под Москвой легкомоторным самолетом. «Комиссия МАК приступила к работе», — отметили в пресс-службе организации.

Самолет разбился в нескольких метрах от реки Оки, упав в деревья. Жертвами происшествия стали два человека, заявили в МЧС региона.