23:16, 21 марта 2026

Умер звезда сериала «Клон»

Poder360: Умер звезда сериала «Клон» Жука де Оливейра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Emerson Santos / Global Look Press

Бразильский актер и телеведущий, звезда сериала «Клон» Жука де Оливейра умер на 92-м году жизни, сообщило бразильское издание Poder360.

Состояние 91-летнего артиста резко ухудшилось 13 марта. Жука де Оливейра был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Сирийско-Ливанского госпиталя в Сан-Паулу.

Врачи лечили его от пневмонии, осложненной сердечными проблемами, однако 21 марта он скончался. Похороны артиста состоятся 22 марта.

Мировую известность Жука де Оливейра получил благодаря роли доктора Аугусто Альбьери в сериале «Клон». Его персонаж создал клона одного из главных героев, что стало основой центрального конфликта сюжета. Сам актер особенно ценил эту роль и называл сериал настоящим шедевром.

Ранее умер актер Джеймс Ван Дер Бик. Он был известен по главной роли в культовом сериале 90-х годов «Бухта Доусона». Ему было 48 лет.

