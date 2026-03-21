В Британии отказались признать участие в операции против Ирана

Глава МИД Британии Купер не признала участие страны в операции против Ирана

Великобритания все еще не участвует в любых наступательных действиях против Ирана и не намерена втягиваться в широкий конфликт. Об этом заявила глава МИД страны Иветт Купер телеканалу Sky News.

«Как ясно дал понять [премьер-министр Кир Стармер], мы не будем втягиваться в широкий конфликт», — заявила она.

Ранее британские власти испугались, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к ухудшению экономической ситуации в Великобритании и остальном мире. Подчеркивается, что удары Ирана могут еще больше усилить кризис в регионе и усугубить экономические последствия, ощущаемые в Великобритании и во всем мире.