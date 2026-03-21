15:41, 21 марта 2026Мир

В Венгрии предупредили о последствиях атаки на «Турецкий поток»

Атака Украины на «Турецкий поток» будет приравниваться к нападению на НАТО
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Атака Украины на газопровод «Турецкий поток» может быть расценена как нападение на страну НАТО. С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о попытках ударов по инфраструктуре газопровода. По его словам, если удар будет нанесен по инфраструктуре на территории Турции, это автоматически будет трактоваться как атака на государство — члена альянса со всеми вытекающими последствиями для Киева. Он отметил, что подобный сценарий нельзя исключать на фоне текущей ситуации.

Гуйяш подчеркнул, что, по его оценке, Украина способна пойти на действия, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Европы. Речь идет о возможных атаках на ключевые газовые маршруты, обеспечивающие поставки топлива в Венгрию и Словакию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал, что в случае подрыва «Турецкого потока» Будапешт может квалифицировать действия Киева как государственный терроризм и обратится к международному сообществу.

